Roma, casa popolare trasformata in centrale di spaccio: trovati 450 grammi di cocaina

Dosi di cocaina e marijuana già confezionate e pronte alla vendita nascoste in un appartamento popolare di San Basilio. E' questa la scoperta fatta dagli agenti del gruppo Tiburtino, diretti da Maurizio Maggi, durante alcuni controlli nel quartiere. L'appartamento in cui erano state nascoste le dosi di stupefacenti era da poco stato sgomberato. Gli agenti arrivando sul posto hanno trovato la porta dell'appartamento chiusa con una nuova serratura.



In un primo momento si è dunque ipotizzato a una nuova occupazione ma quando i caschi bianchi - e nello specifico gli agenti del Nucleo anti emarginazione - sono riusciti ad aprire la porta, in realtà, si sono trovati davanti una centrale di spaccio di droga. In particolare, sono stati trovati circa 450 g di cocaina già pronta in dosi, 15 dosi di marjuana per circa 30g. e altri 20g di hashish. Tutto il materiale ritrovato è attualmente sotto sequestro, mentre è in corso l'acquisizione di altri elementi utili alle indagini per risalire ai responsabili.

