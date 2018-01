Roma, si ribaltano con l'auto: coppia ferita

Incidente stradale con due feriti questa mattina intorno alle 10 in Via Belmonte in Sabina (San Basilio) all'altezza del Grande raccordo anulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno bloccato il traffico.



A quanto si è appreso una Golf Volkswagen si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite: un uomo italiano è stato portato in codice rosso all'ospedale Pertini mentre una donna è stata soccorsa in codice giallo.

