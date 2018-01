Roma, uccise la convivente in un bar: pena dimezzata al killer di Assunta

di Elena Panarella

Condanna quasi dimezzata in appello per Augusto Nuccetelli, il 53enne romano che nell'aprile del 2016 uccise l'ex convivente, Assunta Finizio, dopo averla attirata con una scusa in un bar di via di Lunghezza, nella periferia est di Roma. L'uomo è stato condannato ieri dalla prima Corte d'assise d'appello a 17 anni e mezzo di reclusione per l'accusa di omicidio volontario aggravato. In primo grado, all'esito del rito abbreviato, Nuccetelli era stato condannato a 30 anni di reclusione. La riduzione della pena...