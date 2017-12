Roma, furti sui treni a Termini: preso il ladro di bagagli

Stazione Termini, ruba i bagagli a bordo del treno: arrestato ladro seriale. In occasione delle Festività Natalizie, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha incrementato le pattuglie per contrastare le attività criminali alla stazione. Durante lo svolgimento di un servizio mirato, all'interno della Stazione Ferroviaria di Roma Termini, gli investigatori della Polizia di Stato della Polfer hanno arrestato B.F., algerino di 36 anni, perché responsabile del furto di un bagaglio commesso a bordo di un treno ai danni di un viaggiatore italiano. Il derubato, ignaro di quanto gli era sucessoi, è stato rintracciato a bordo del treno nel frattempo partito alla volta di Venezia. L'uomo è stato informato che i suoi bagagli erano stato rubati ma anche recuperati e gli sono stati restituiti, fortunatamente integri: nessuno era riuscito a metterci le mani dentro.



Il 36enne era già conosciuto dagli agenti in quanto, a seguito di indagini svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale anche con l'ausilio della visione delle immagini del sistema di sicurezza attivo nella stazione ferroviaria di Roma Termini, è stato riconosciuto responsabile di numerosi furti di bagagli perpetrati in tempi diversi a bordo dei treni. Finito in manette, B.F. è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli.

Mercoledì 27 Dicembre 2017



