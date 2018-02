Roma, è morto il minorenne vittima del blackout: «Qualcosa lo turbava» `

di Marco De Risi e Raffaella Troili

Amava il calcio, era un'eccellenza della scuola, un gigante in tutti i sensi. Ma non ce l'ha fatta. È morto il ragazzo di 14 anni di Tivoli che venerdì sera è stato trovato dal padre impiccato nel bagno di casa e salvato da una pattuglia del commissariato che, quasi miracolosamente, aveva ripristinato il battito cardiaco. Ieri mattina, il minore è deceduto al Gemelli dove era ricoverato in Terapia Intensiva pediatrica: le lesioni al cervello procurate dalla mancanza prolungata d'ossigeno sono state...