Roma, 30enne stuprata da branco al Pigneto: due senegalesi condannati a 8 e 9 anni

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Prima la rapina. Poi l'assalto del branco. Una violenza di gruppo nel cuore del Pigneto. Era il marzo 2016 quando una donna di 36 anni italiana venne assalita da cinque uomini. E ieri per due degli stupratori è arrivata la sentenza di primo grado: 9 anni per il 43enne S. B. e un anno di meno per N. S. A., 40enne. Entrambi, di nazionalità senegalese, erano accusati di violenza di gruppo, rapina e lesioni. Non erano soli nella notte del 31 marzo, ma le indagini non hanno permesso di individuare gli altri tre criminali che, dopo...