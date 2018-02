Roma, nuovi limiti a 30 all'ora: ora tocca al Muro Torto

di Laura Bogliolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Più che una città a misura d'uomo Roma, immersa com'è in ingorghi, buche e roghi tossici, minacciata quotidianamente da alberi in bilico tra cielo e marciapiedi, stressata dalla burocrazia canaglia, è sempre di più una città a passo d'uomo. Nella top ten della lunga lista di strade dove vige il limite di velocità di 30 chilometri orari entrano prepotentemente da oggi viale del Muro Torto, Corso d'Italia, viale Maresciallo Pilsudski (da via di San Valentino a via Giulio Gaudini),...