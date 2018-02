Campidoglio, spazzaneve beffa: costati un milione e non sono adatti

di Mauro Evangelisti

Un milione di euro per trovare gli spazzaneve last minute perché ci si è accorti troppo tardi che quelli a disposizione non erano sufficienti. Mezzi molto pesanti arrivati da una ditta del Piemonte, molto adatti per la neve ad alta quota, meno per i dieci centimetri romani. Roma Capitale non ha accordi con ditte locali già organizzati per tempo in modo da avere spazzaneve e spargisale disponibili in caso di necessità.«I mezzi dedicati alla rimozione della neve e del ghiaccio sono oltre 190 (spalaneve, bobcat,...