Roma,«Sono il tecnico», anziana apre la porta di casa: aggredita e rapinata. Caccia al ladro

Ha aperto la porta di casa convinta che fosse un tecnico che stava attendendo e si è trovata di fronte un uomo con il viso coperto che l'ha spinta sul pavimento e l'ha colpita al volto. Un'anziana è stata aggredita e rapinata nella sua abitazione a Roma.



È accaduto mercoledì pomeriggio in un condominio di via Taranto, in zona San Giovanni. La donna, una 78enne, è stata portata in ospedale dov'è tuttora ricoverata. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e della compagnia Piazza Dante che indagano sulla vicenda.



L'anziana avrebbe raccontato che quell'uomo l'ha colpita al volto con il calcio della pistola e che quando è caduta per terra. Accasciatasi a terra nel corridoio, l'uomo sarebbe andato nella sua camera da letto rubando preziosi presenti nei cassetti. La refurtiva è comunque in corso di quantificazione. La donna, con il volto tumefatto e con contusioni, è ricoverata al policlinico Umberto I. Sul posto i carabinieri della VII sezione di via In Selci per i rilievi e quelli della compagnia Piazza Dante che indagano sulla vicenda e che in questi giorni si sono anche occupati di accudire l'anziana. Sono in corso indagini per risalire all'aggressore.

Venerdì 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA