Roma scuole chiuse per l'allerta neve

Scuole chiuse a Roma lunedì 26 febbraio in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio», si legge in una nota del Campidoglio.



Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata infatti firmata ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio. La seconda ordinanza, che sarà firmata nella giornata di oggi, è quella relativa a parchi, cimiteri e ville storiche che verranno chiusi fino a cessata allerta.

I TRASPORTI

A causa della possibilità di neve, domani a Roma ci saranno anche r iduzioni di bus circolanti: saranno circa 120 le linee che saranno attive in città sulle direttrici più strategiche. I mezzi circolanti sono quelli dotati di gomme termiche. La rete metro ferroviaria, a quanto si apprende, sarà invece regolarmente in funzione.



A partire da mezzanotte sulla rete di trasporto pubblico di Roma Capitale sarà in vigore il piano di emergenza in considerazione dell'allerta neve. Il piano prevede il funzionamento regolare della rete di bus notturna e delle linee metroferroviarie e la riduzione del servizio bus Atac e RomaTpl: le vetture in circolazione saranno dotate di gomme termiche per garantire gli spostamenti da e verso gli obiettivi principali della città lungo le direttrici principali di viabilità. Sarà regolare la rete diurna di domani 25 febbraio e la rete notturna tra stanotte e domani (linee 913-N1-N1P-N2-N2L-N2P-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N10-N11-N12-N13-N14-N 15-N16-N17-N18-N19-N20-N21-N22-N23-N24-N25-N26-N27-N28).



Servizio regolare domani sull'intera rete metroferroviaria (metro A-B-C e ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle). Sarà ridotto invece il servizio Bus e tram Atac e Roma Tpl di domani con al circolazione esclusivamente delle linee: tram 2-3-8-14-19; bus 01-04-04 barrato-05 barrato-06-016-022-035-036-040-041-044-053-20 Express-23-30 Express-31-33-38-40 Express-46 barrato-50-51-64-69-80-85-86-90 Express-92-98-105-160-163-170-200-201-211-218-223-228-246-309-31 4-336-341-343-360-409-447-451-492-500-504-507-508-542-546-551-55 2-556-558-628-664-700-705-714-719-722-723-767-771-777-780-789-79 1-881-904-905-913-980-990-998. Lo stato del servizio in tempo reale è disponibile H24 e 7/7 sui canali informativi della piattaforma InfoAtac (sito www.atac.roma.it, profilo social Twitter infoatac, profilo Telegram InfoAtac). Per tutta la durata dell'emergenza sarà anche possibile richiedere informazioni in tempo reale inviando un tweet al canale Twitter InfoAtac o un messaggio whatsapp al numero 335.1990679.



LE REAZIONI