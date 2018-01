Roma, la denuncia su Twitter: «Trenta minuti di attesa per il bus 913, poi arriva l'unica vettura senza pedana»

«Trenta minuti di attesa in carrozzina per il 913 a viale medaglie d'oro e passa l'unica vettura senza pedana per disabili. È una vergogna! Inaccettabile nel 2018!». E' la denuncia postata su Twitter dall'autore tv Erasmo Catavolo.



Una vergogna per la Capitale d'Italia che nonostante gli annunci delle varie amministrazioni continua a non essere una città davvero senza barriere architettoniche e semplificazioni per i disabili. Un problema che il Messaggero denunciò già nel 2011 raccontando gli ostacoli e i problemi di una coppia di disabili venuti a Roma. In quell'occasione l'Atac annuncio che avrebbe acquistato 500 pedane da installare sui bus.



L’Atac parlò di graduale sostituzione delle padane elettriche con quelle manuali: «Da qui al 2013 contiamo di portare almeno al 90% dall’attuale 63% la percentuale di autobus forniti di pedana sul totale della flotta». Qualcosa evidentemente, tanto per cambiare, non deve essere andata per il verso giusto.













Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA