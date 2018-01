Roma, Colli Portuensi, Santori (FdI): «Spari contro le finestre, i residenti hanno paura»

«Con decine di cartelli affissi in strada nel quartiere Colli Portuensi, una famiglia di residenti ha denunciato un fenomeno che, se vero, sarebbe estremamente preoccupante: nella notte di Capodanno un colpo di pistola avrebbe colpito la loro finestra, scheggiandola senza per fortuna procurare danni alle persone», denuncia Fabrizio Santori, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.«Del fatto, secondo quanto descritto, è stata interessata la polizia scientifica che avrebbe trovato i resti di un proiettile - aggiunge - Questa denuncia va ad aggiungersi alle numerose altre già fatte nei giorni scorsi, contribuendo a determinare un clima di paura nel quadrante di Monteverde. Il quartiere è tornato indietro di anni, e ha bisogno di un’attenzione da parte delle Istituzioni affinché sia garantita la sicurezza e la legalità. Chiediamo un vertice urgente delle Forze di sicurezza, insieme con il sindaco Raggi e il Prefetto di Roma, per dare risposte immediate al territorio».Nel volantino di Alberto e Daniela c’è scritto: «Abbiamo deciso di scrivere questa nota per informare i cittadini di quello che ci è accaduto a Capodanno. Come tutti eravamo in procinto di brindare al nuovo anno e di uscire sul terrazzo del nostro appartamento in via Artom... quando all’improvviso abbiamo sentito un forte boato nell’altra sala: un proiettile vero aveva scheggiato la nostra finestra... La polizia è intervenuta chiamando anche la scientifica che ha fatto i rilievi del caso e recuperato quanto rimasto del proiettile... Invitiamo chiunque abbia informazioni utili ad identificare l’autore del fatto ad informare le forze dell’ordine».