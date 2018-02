Roma, sedicenne travolta sulle strisce, Procura chiede archiviazione: «Non fu colpa del taxi»

di Adelaide Pierucci

Nessuna colpa del tassista per la morte di Alice Galli, la liceale di 16 anni investita il 20 maggio da un'auto bianca mentre attraversava la strada, sulle strisce, all'altezza di Porta Metronia. La procura ha chiesto di archiviare l'accusa di omicidio stradale a carico del conducente: non avrebbe fatto in tempo ad evitare l'impatto nonostante procedesse a 35 chilometri orari. Una distrazione del pedone, insomma. L'adolescente avrebbe attraversato col rosso e con una manovra improvvisa e non prevedibile, ha concluso il pm...