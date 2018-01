Untore Hiv, le motivazioni della condanna: «Era consapevole del rischio che procurava»

di Adelaide Pierucci

Il carnefice che si fa vittima. «Sono una persona perbene e tranquilla. Non un mostro». E chi lo ha accusato in aula, secondo lui, lo sapeva, ed è stato ingiusto. Partono da un presupposto le centodieci pagine con cui i giudici della III Corte di Assise di Roma hanno motivato la condanna di Valentino Talluto, l'untore di Hiv, a 24 anni di carcere. «E' un noto meccanismo quello per cui la vittima diventa carnefice», hanno scritto. Ed invece il carnefice è lui. Un ragazzo, che non si sente mostro,...