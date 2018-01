Rifiuti a Roma Est: da Cinecittà a Tor Pignattara sos raccolta dei sacchetti

Raccolta dei rifiuti ancora in tilt a Roma. Da Centocelle a Cinecittà passando per Tor Pignattara, i cassonetti sono ancora stracolmi. Per far fronte all'emergenza il Campidoglio ha firmato un accordo lampo con la Rida Srl di Aprilia per conferire nel 2018 40mila tonnellate di rifiuti. Dall'Abruzzo ieri è arrivato l'ok della giunta regionale ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni, e per una quantità massima di 39 mila tonnellate in tre siti: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Ma ieri il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio ha avvertito: «Se la qualità dell'aria si troverà in condizioni peggiori bloccheremo l'afflusso dei camion».