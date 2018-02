Rifiuti, nuovi guai per Cerroni: accusa di truffa per 3 milioni

di Adelaide Pierucci

Ancora guai giudiziari per il ras delle discariche Manlio Cerroni. La procura ha chiuso un nuovo filone d'inchiesta sulla gestione illecita dei rifiuti, il quarto, visto che altri tre procedimenti sono già a dibattimento. Il pm Alberto Galanti, che continua a scavare sugli scempi commessi a Malagrotta e Rocca Cencia, stavolta procede per nove indagati, oltre che per le società Colari ed EGiovi, con accuse che vanno dall'abuso d'ufficio al falso in atto pubblico, dal traffico di rifiuti alla frode in forniture...