Roma, sequestrati a Ostia reperti archeologici, droga e pistole

Droga, pistole e reperti archeologici di epoca etrusca trovati dai carabinieri durante alcuni controlli a Nuova Ostia. Nel corso delle ispezioni della scorsa notte, i militari hanno rinvenuto due pistole, un revolver «Colt» e una «Beretta» calibro 7.65, avvolte in strofinacci di tela e nascoste nel sottoscala di un condominio di piazza Lorenzo Gasparri. Nello stesso condominio, nascoste in una nicchia del vano ascensore, sono state scoperte alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Sono stati scovati, inoltre, due reperti archeologici di presumibile epoca etrusca/romana, un mezzo busto e un'iscrizione marmorea, nascosti sotto alcuni panni trovati all'interno di un'autovettura di proprietà di un pregiudicato, parcheggiata nel piano interrato di una palazzina in via Mario Ruta.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA