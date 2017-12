Un passante è morto travolto da un bus Cotral fuori servizio in via Stefanini (Anagnina). Per l'uomo, sessantenne, non c'è stato nulla fare. L'autista del bus è stato portato dai vigili urbani all'ospedale di Tor Vergata per essere sottoposto ai test antialcol e antidroga. Per i rilievi e la disciplina del traffico sono intervenute cinque pattuglie della municipale.