Roma, a Corviale un murale per ricordare Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Un murale per ricordare Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983, è stato realizzato a Roma dallo street artist Antonino Perrotta e dai Pat, i pittori anonimi del Trullo.



«Mirella ed Emanuela oggi avrebbero 50 anni. Mirella Gregori è nata il 7 ottobre del 1967, Emanuela Orlandi il 14 gennaio del 1968. Un "non compleanno" che pesa particolarmente per chi non ha mai smesso di cercare la verità», si legge in un post diffuso da Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. Il murale vuole rappresentare, simbolicamente e in forma stilizzata, tutti gli scomparsi. L'opera è stata creata nel territorio del Municipio XI, ai piedi dell'edificio-quartiere chiamato «il Serpentone» e verrà inaugurata questo pomeriggio.

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA