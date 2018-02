Roma, «I soldi o ti brucio il locale»: il padre di Foffo minacciato da un ex collaboratore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Prima le cene a scrocco senza pagare. Poi le richieste di denaro: «Dammi i soldi o spacco tutto». Si era ritrovato, senza saperlo, a sborsare quasi 2000 euro in poche settimane. Ma di fronte all'ennesima minaccia ha trovato la forza di denunciare il suo aguzzino: «Ti brucio il negozio». Non ci è voluto molto per Valter Foffo, il padre di Manuel Foffo, il giovane condannato a 30 anni in primo grado per l'assassinio di Luca Varani, a capire di essere finito al centro di un'estorsione, che si è...