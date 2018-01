Molestie e insulti a ex presidente comunità ebraica Pacifici: stalker verso il processo

di Adelaide Pierucci

All'inizio gli rivolgeva solo parole di ammirazione. La venerazione si era trasformata in infatuazione e, non ricevendo risposte, in accanimento che sfogava con parole cariche di odio: «Per gente come te, dovrebbero riaprire i campi di sterminio». Una quarantenne pugliese per anni ha tenuto sotto scacco l'ex presidente della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, con messaggi, telefonate di giorno e di notte e pedinamenti negli incontri pubblici . Per lei, adesso i pm hanno chiesto il processo con l'accusa...