Roma, ragazza travolta da una moto: trasportata d'urgenza al Vannini

Investita da una mota e trasportata all'ospedale Vannini di Roma. Una ragazza questa mattina, poco dopo le 9, è stata travolta da una moto in via dell'Acqua bullicante 225 a Malatesta. Sul posto i vigili urbani del V gruppo Prenestino per i rilievo del caso. Ancora da chiarire la dinamica. Il motociclistica si è fermato a prestare soccorso.





Marted├Č 16 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



