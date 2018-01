Roma, traffico in tilt sul Gra: strade bloccate anche dalla pioggia

Mattinata difficile per la viabilità romana. Diverse sono infatti le strade - consolari comprese - bloccate dal traffico secondo i rilievi dell'Astral infomobilità. A causa di due incidenti, la circolazione è congestionata sull'intero anello del Grande raccordo anulare. Code poi sui tratti interni, a partire dalla diramazione Roma sud alla Roma Fiumicino, mentre si rallenta a tratti dalla Prenestina all'Aurelia.



Difficoltà per chi prova a raggiungere il centro dall'autostrada 24: il traffico è bloccato da via dei Fiorentini alla tangenziale Est. Lunghe file, causate anche dalla pioggia, inoltre si registrano sulla Pontina dove poco dopo le 8.30 si sono verificati due incidenti: il primo all'altezza di Castel Romano in direzione di Roma, l'altro all'altezza di Spinaceto verso sud. Lunghi serpentoni inoltre occupano la Cassia, dalla Storia a Tomba di Nerone, la Nomentana da Tor Lupara a Colleverde, e infine l'Appia da Frattocchie a Capannelle.

