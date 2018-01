Roma, canile della Muratella, le associazioni animaliste: «Manca il personale sanitario, cure non garantite»

E' allarme sanitario al canile pubblico della Muratella. Diverse associazioni animaliste hanno scritto al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per denunciare la carenza di personale. Un'assenza che di fatto, sta minando la salute dei cani ospitati poiché da giorni mancano cure, profilassi e assistenza. «Personale sanitario e terapisti assenti e nessuna cura di base garantita. È l'emergenza con cui convivono i tanti animali ospitati nel canile comunale della Muratella - spiegano coralmente diverse associazioni come Animalisti Italiani Onlus, Lav, Enpa, Oipa e Avcpp - Una situazione di criticità che molti abitanti del luogo hanno segnalato, spingendoci a chiedere un intervento efficace alle autorità preposte». La richiesta di aiuto è stata inviata anche al direttore generale dell'Asl Roma 3, Vitaliano De Salazar affinché venga risolta, il prima possibile, «questa grave situazione di difficoltà».



«Si tratta di un fatto vergognoso - affermano le sigle - per colpa dell'incuria dell'uomo si stanno mettendo a rischio le vite di centinaia di animali innocenti. Ci sembra assurdo che il canile della Muratella, di proprietà del Comune di Roma, venga abbandonato a se stesso senza il minimo scrupolo verso chi ha la sfortuna di esservi ospitato». Le Associazioni lamentano in particolare «l'assenza di personale sanitario, terapisti compresi»: «Non vengono garantite le cure di base e, addirittura, per gli interventi più seri, che non possono essere effettuati sul posto, non sono garantiti trasferimenti in strutture con assistenza h 24. Tutto questo - concludono - per delle realtà come Roma e il Lazio non è accettabile. Ecco perché chiediamo un immediato ed efficace intervento che metta fine a questa situazione incresciosa. Gli animali meritano rispetto. Sempre».

Venerd├Č 12 Gennaio 2018



