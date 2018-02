Bracciano, trovano una carta di credito smarrita e spendono migliaia di euro: denunciati

In poche ore hanno speso più di tremila euro, usando una carta di credito che avevano trovato sul tavolo di un ristorante a Bracciano. Hanno comprato televisori, cellulari, champagne pregiati. In tarda serata, però, sono stati fermati e denunciati. Si tratta di due uomini di 26 e 30 anni, entrambi con precedenti. Sono stati individuati dai carabinieri e ora sono accusati di indebito uso di carte di pagamento e sostituzione di persona.



La prima segnalazione sospetta e arrivata dal Carrefour di Trevignano, dove, intorno a mezzanotte, due persone avevano speso migliaia di euro e poi erano letteralmente fuggite dall'esercizio commerciale. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Bracciano e della stazione di Trevignano hanno fatto scattare gli accertamenti. E' emerso che un'ora prima la stessa carta di credito era stata usata per spese pazze a Manziana, in un altro punto vendita Carrefour. Dopo aver rintracciato il legittimo proprietario della carta - che non si era reso conto di averla smarrita e che ha subito provveduto a bloccarla - i militari sono riusciti a identificare i responsabili degli acquisti.

Gioved├Č 8 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:00



