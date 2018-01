Atac, 1.5 milioni di corse saltate: nel 2017 il 30% di soppressioni in più

di Giuseppe Gioffreda

Quasi un milione e mezzo di corse perse, il 30% in più rispetto all'anno precedente. Oltre 18 milioni e mezzo di chilometri mai percorsi, il 12% di quelli programmati. Numeri e percentuali del servizio dell'Atac nel 2017. Cifre utili non solo per la statistica o per dare conferma dei disservizi con cui quotidianamente (per guasti, scioperi, incidenti) hanno a che fare gli utenti del tpl capitolino. Ma che danno anche la misura di quanto il flop di bus, tram e metro incida sulle casse già disastrate dalla più...