Ariccia, ciclista sbalzato dalle radici dei pini: è grave. Il sindaco: «Stop alle bici, troppo pericoloso»

Ariccia, ciclista romano, cade su via Appia per le radici dei pini Foto Luciano Sciurba

Grave incidente verso le 12 su via Appia Nuova, all'altezza di Ariccia (Galloro). Un ciclista di 38 anni è sbalzato dalla sua bicicletta a causa del manto stradale fortemente dissestato dalle radici dei pini. L'uomo nella violenta caduta ha riportato ferite al volto e alla testa. Nello stesso punto mesi fa ci fu un incidente analogo nel quale perse la vita un appassionato delle due ruote. Sul posto anche il sindaco di Ariccia Roberto Di Felice che ha deciso di interdire il tratto di strada a ciclisti e centauri.Un gruppo di anziani che stava passeggiando ha dato i primi soccorsi all'uomo. Sul posto la polizia locale di Ariccia e un'ambulanza del 118 che ha trasferito la vittima al centro sportivo dove è atterato un elicottero dei soccorsi: il ciclista è stato quindi trasferito al Policlinico Tor vergata. Fortunatamente non rischia la vita.Le radici dei pini sono un grave problema anche a Roma. Proprio su via Paiia Nuova, all'altezza di largo dei Colli Albani, da tempo è previsto il limite di velocità dei 30 chilometri a l'ora a causa delle «radici affioranti».