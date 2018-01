Ardea, protesta contro i tagli all'assistenza ai disabili a scuola

Nuova protesta ad Ardea, comune del litorale romano a sud della Capitale, per i tagli all'assistenza ai disabili.



Oggi sono scese in strada circa 150 persone sulla via Laurentina con striscioni e cortei contro il taglio dell'assistenza scolastica ai disabili decisa dall'amministrazione a 5 stelle. Ci sono anche i consiglieri comunali di opposizione a cui è stata negata l'aula consigliare per tenere un incontro sulla questione. La strada è stata momentaneamente bloccata prima che intervenissero le forze dell'ordine a mandare via i manifestanti.



Nei giorni scorsi avevano già protestato decine di mamme di alunni con disabilità anche gravi a cui è stata tolta l'assistenza scolastica per mancanza di fondi. Le mamme non avevano fatto entrare i figli a scuola. Alla protesta delle mamme si erano poi uniti, per solidarietà, altri genitori che hanno i figli iscritti nelle scuole elementari e medie nella zona di Ardea.



Marted├Č 16 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA