Ardea, alunni disabili senza assistenza a scuola: la protesta delle mamme

Protesta questa mattina ad Ardea. Davanti alla scuola ci sono decine di mamme di alunni con disabilità anche gravi, a cui è stata tolta l'assistenza scolastica per mancanza di fondi.Le mamme non hanno fatto entrare i figli a scuola: non ritengono giusto che i loro bambini seguano le lezione senza assistenti specifici e specializzati per i vari gradi di disabilità. Alla protesta delle mamme si sono uniti, per solidarietà, altri genitori che hanno i figli iscritti nelle scuole elementari e medie nella zona di Ardea.