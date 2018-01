Roma, terrore a Casalpalocco: le ville dei vip in balia delle baby gang

di Mirko Polisano

Pomeriggi di paura e terrore per rientrare a casa. Accade a Casal Palocco, quartiere dei vip alle porte di Roma a metà strada tra Ostia e l'Eur. I residenti di piazza Antifane sono da mesi in balia di baby gang che infastidiscono i cittadini. «Mia moglie non esce più di casa da sola - dice il giornalista Rai Mario Mattioli, anche lui vittima dei giovani bulli che ha presentato una denuncia ai carabinieri - poco prima di Capodanno hanno sparato alcuni petardi nel nostro giardino: esplosi a pochi metri da noi. Per questo...