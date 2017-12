Roma, approvato il bilancio nella notte. Raggi: «Traguardo memorabile»

Con 25 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto nella notte l'Aula Giulio Cesare presieduta da Marcello De Vito (M5S) ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020. «Sono particolarmente orgogliosa perché anche quest'anno abbiamo approvato il bilancio di previsione 2018-2020 non solo rispettando la scadenza di legge ma addirittura entro l'anno, prima di Natale. È un traguardo memorabile che fa onore a tutta l'aula, alla giunta e ai cittadini ha commentato la sindaca Virginia Raggi. Il voto è arrivato dopo una 'maratonà d'Aula iniziata lunedì, dopo il parere favorevole dell'Oref al documento, e che ieri è sfociata nel prosieguo dei lavori in orario notturno.



Raggi ha rimarcato come « votare un bilancio di previsione prima dell'anno a cui si riferisce significa iniziare a ragionare in termini di programmazione, cosa di cui nella storia recente dell'amministrazione si era persa memoria » .



«Per la prima volta il bilancio previsionale 2018-2020 e il Dup di Roma Capitale sono stati approvati entro Natale, in largo anticipo rispetto ai termini di legge, consentendo all’Amministrazione di tornare a programmare con puntualità e rigore le risorse finanziarie da destinare alla città e alle persone che la vivono tutti i giorni», lo rivendica su Fb il presidente dell’Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, che ha guidato la maratona dell’Assemblea Capitolina fino a tarda notte quando è arrivato l’ok finale. «Siamo riusciti a integrare gli obiettivi già presenti nei documenti licenziati dalla Giunta, recuperando per i Municipi ulteriori 9 milioni di euro, derivanti per lo più da affrancazioni, contributi di costruzione e urbanizzazione, oneri da rilascio di condoni edilizi - aggiunge - Un maxiemendamento di Giunta ha consentito anche di reperire 8 milioni per l’acquisto di nuovi autobus e altri 12,9 milioni per opere pubbliche municipali».

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:07



