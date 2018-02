Lazio, indagati, transfughi, ripescati: alle Regionali la carica degli ex

di Lorenzo De Cicco e Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è l'ex fotografo personale di Craxi, il grillino espulso dal Movimento e poi graziato dai probiviri, parenti e deputati in cerca di ricollocazione nel parlamentino regionale, transfughi in transito verso nuovi lidi, esponenti di partiti usciti e poi tornati a Canossa in un rapido giro di valzer. Nelle liste presentate lo scorso fine settimana ci sono tanti nomi (arci) noti della politica romana, in perenne movimento tra partiti e schieramenti diversi o alla ricerca di sopravvivenza sugli scranni della Pisana. Le regionali del...