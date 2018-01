Atac, c'è il rischio stop. Colomban: «M5S blocca il salvataggio»

di Lorenzo De Cicco

«Io alla Raggi lo avevo detto subito, due mesi dopo la nomina in giunta: per salvarsi Atac non può restare al 100% in mano al Campidoglio, è una società con troppi problemi. E lo stesso vale per l’Ama, l’azienda dei rifiuti. Ma hanno prevalso le direttive del Movimento, diciamo. Se il concordato fallisce, ci sarà l’amministrazione straordinaria, con l’intervento del governo». A parlare è Massimo Colomban, il manager vicinissimo a Casaleggio che fino al settembre scorso...