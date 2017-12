di Fabiana Battisti

RIETI - Contemporaneità, multidisciplinarietà e internazionalità. Un totale di 13 progetti ospitati dal 2015, a cura di giovani gruppi di artisti (under 35 anni) provenienti da Lazio, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Germania, Spagna, Slovenia, Argentina. Gli spettacoli di teatro ragazzi, figura, prosa, musicale, mimo, danza contemporanea e circo contemporaneo sono stati interamente elaborati ed interpretati dai giovani artisti che negli ultimi tre anni, grazie al progetto di Mibact e Regione Lazio, hanno arricchito la vita culturale della provincia con il loro talento.



È stato il fortunato debutto dello spettacolo "La dama in rosa" (Two Little Mice - P. Ambrosini, L. D’Agostino, K. Tavani) a concludere, nello scorso 17 dicembre, il primo triennio del progetto Centro Jobel residenza artistica nazionale realizzato dal Gruppo Jobel con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Turismo e la Regione Lazio. La residenza ha visto il coinvolgimento di sei amministrazioni comunali, quali quelle di Amatrice, Casaprota, Cittaducale, Contigliano, Poggio Moiano e Torricella in Sabina, oltre alla partecipazione degli studenti degli Istituti scolastici locali. Costituisce di fatto un'opportunità di scambio e incontro per gli abitanti con professionisti di settore e linguaggi espressivi non consueti.



Il progetto risulta in continua crescita, dai quattro spettacoli realizzati nel 2017, "On the Moon", "Nella solitudine", "Ovvio" e "La Dama in Rosa", al primo affiancamento di due soggetti privati della zona: la Fondazione Varrone e la HDI Assicurazioni di Poggio Moiano. «Un cammino del territorio e per il territorio» che integra l’attività stabile di promozione teatrale realizzata capillarmente dagli operatori del Centro Jobel dal 2003, e che continua con le attività al Centro Jobel e le sedi stabili di formazione creativa per ragazzi attive tutte le settimane a Rieti (Istituto Marconi, Istituto Pascoli), Cittaducale (Palazzo della Comunità), Contigliano (Biblioteca Comunale) e Torricella in Sabina (Sala Consiliare).



RESIDENZA ARTISTICA

Un sistematico progetto di ospitalità, promozione artistica e attenzione alle giovani formazioni con propri progetti di spettacolo dal vivo da portare in scena. I gruppi, selezionati secondo criteri di multidisciplinarietà, qualità del progetto esposto e sua aderenza con l’identità culturale del territorio, nel triennio hanno ottenuto strumentazioni, tutoraggio e accoglienza presso gli spazi attrezzati del Centro Jobel di Torricella in Sabina, nato per volere del Gruppo Jobel nel 2003. Durante il periodo di permanenza, ciascun gruppo ha impreziosito l'orizzonte, l'offerta e la possibilità di esperire l'espressione teatrale nella provincia con prove aperte, workshop mirati, incontri con le scuole ed anteprime conclusive presso i teatri delle amministrazioni comunali aderenti.

Nell’ambito della normativa ministeriale per spazi stabili dislocati in tutta Italia dedicati ad esperienze di “Residenza artistica” e promozione culturale nei territori, il progetto Centro Jobel insieme al Teatro delle Condizioni Avverse rappresenta ben il 50% delle quattro residenze riconosciute nel 2017 nel Lazio.



Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:01



