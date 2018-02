RIETI - Alice Cattani sugli scudi a Roma. Sabato 10 febbraio si è concluso il campionato regionale Gold di specialità, una competizione di alto livello che ha visto impegnata la capitana della Eos Alice Cattani con 3 attrezzi: cerchio, palla e clavette. Nella classifica della seconda prova Cattani conquista l'oro con palla, ottenendo il miglior punteggio della gara (14.250), l'argento con il cerchio e dopo le due prove del campionato la ginnasta della Eos conquista tre podi nella classifica generale, diventando campionessa regionale nelle specialità cerchio e clavette e vice campionessa nella specialità palla.



Grandissimo risultato per la capitana e per la sua tecnica Tatiana Sinogheikina in una gara piena di emozioni. La Eos Ritmica trionfa al Campionato con 7 podi: 5 d'oro e 2 d'argento. Grande prestazione, una vera e concreta dimostrazione di un lavoro scrupoloso e ricercato nello studio delle coreografie da parte dell'allenatrice e della sua ginnasta che per questo motivo hanno ricevuto i complimenti da parte di tutta la giuria.



Ora la preparazione prosegue in vista del prossimo obiettivo: il campionato interregionale che si svolgerà il 10 e 11 marzo in Toscana.

Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



