Elezioni, il ribaltone della Sicilia: 28 a zero per i 5Stelle

di Antonio Calitri

Alleanze impossibili/ Il governo di protesta

di Virman Cusenza

Elezioni 2018, flat tax e reddito di cittadinanza: il gap incolmabile fra Lega e M5S

La sconfitta siciliana ha fermato la vittoria nazionale del centrodestra. La sconfitta del centrodestra siciliano, a soli quattro mesi dalla vittoria di Nello Musumeci alle regionali, ha contribuito in maniera determinante alla mancata vittoria nazionale del centrodestra. La più grande isola d'Italia si è trasformata nel nostro Ohio e come lo stato statunitense che ha deciso i destini della Casa Bianca, torna a dare le carte per la guida dell'Italia dopo che lo aveva già fatto diciassette anni fa. Il centrodestra in soli quattro mesi e per una serie di errori e leggerezze si è giocato il vantaggio che aveva sul Movimento 5 stelle, capace di ribaltare il piatto e i destini della vigilia e aggiudicandosi tutti e 28 i collegi uninominali (19 alla Camera e 9 al Senato) e circa la metà di quelli plurinominali.