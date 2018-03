M5S, Di Maio presenta la squadra di governo: «I nostri ministri patrimonio di tutti»

Il M5S ha deciso ormai di entrare in modalità "annuncio permanente". E dopo aver portato alla spicciolata i suoi candidati ministri in tv, Luigi Di Maio li ha radunati tutti al completo al salone delle Fontane all'Eur.



Il palco allestito per l'occasione ospita sette bandiere italiane e una scenografia è semplice e molto calcistica: sondo blu e scritta roboante "La squadra di governo Italia 2018-2023".



Non c'è da nessuna parte il logo del Movimento 5 Stelle. E la ragione la spiega Luigi Di Maio: «Questa squadra non é formata da persone che sono patrimonio di un movimento politico ma sono patrimonio di tutti. Noi non vogliamo distribuire poltrone ma vogliamo darle alle persone giuste per cambiare le cose».



«Oggi noi fissiamo un nuovo standard, sarà difficile sostitire queste persone con uomini di partito», prosegue Di Maio.



«Noi queste persone le mettiamo a disposizione», ripete il candidato premier. E come la presentazione dei finalisti di un concorso Di Maio inaugura la carrellata con una prima contraddizione. Il primo candidato ministro che introduce è un esponente del Movimento: il deputato trentino, fedelissimo di Di Maio, Riccardo Fraccaro.

Giovedì 1 Marzo 2018



