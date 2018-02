Juncker: «L'Italia rischia, dopo il voto governo non operativo». Poi frena. Gentiloni: «Tranquillo»

di Marco Conti

«Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un governo non operativo in Italia». Assieme all'incertezza in Spagna, é possibile «una forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo, ci prepariamo a questo scenario». L'ennesima uscita poco felice di Jean Claude Juncker, scuote i mercati e fa volare lo spread oltre quota 130. Occasione una riunione del think tank Ceps con l'ex commissario europeo Almunia nelle vesti dell'intervistatore che chiede al presidente Ue...