Gentiloni, Macron e Merkel, una foto insieme per battere i populisti

di Marco Conti

“Il modo migliore per battere i populisti”, è mostrare un’Europa solidale e Paolo Gentiloni oggi a Bruxelles, si presenta così davanti alle telecamere. A sinistra la Cancelliera Merkel, a destra il presidente francese Macron. Non una parola dai due, ma la foto indica la volontà di sostegno che sul problema dei migranti, Berlino e Parigi stanno dando all’Italia per piegare le resistenze dei paesi dell’Est Europa. Il vertice di Bruxelles è informale, ma serve per dare indicazioni a chi dovrà stendere il bilancio comunitario. Obiettivo dell’Italia spostare risorse dal l’agricoltura e dai fondi strutturali che vanno ai paesi recentemente entrati nella Ue, verso la gestione dei migranti. Dopo la sortita, poi corretta, del presidente della Commissione Juncker, i principali capi di stato e di governo danno così il loro contributo alla campagna elettorale delle forze europeiste. Niente dichiarazioni a favore di questo o quel partito, ma la ricerca di fatti concreti e l’immagine di tre leader che hanno bisogno l’uno dell’altro.



Venerdì 23 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA