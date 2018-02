Di Maio dimentica Lombardi per l'evento di chiusura della campagna M5S. Poi l'indietro tutta

di Simone Canettieri

Una dimenticanza non proprio secondaria. Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, nel lanciare la chiusura della campagna elettorale il prossimo 2 marzo a piazza del Popolo, non ha citato Roberta Lombardi, candidata presidente nel Lazio per i pentastellati. Ma al contrario ha annunciato la presenza anche di chi non è in corsa per le elezioni: come la sindaca di Roma, Dibba e, ovviamente, Beppe, il Garante. Nella prima versione del post pubblicato su Facebook da Di Maio compare infatti questa frase: «Manca ormai pochissimo al 2 marzo, giorno in cui ci vedremo tutti a Roma, in piazza del Popolo, per chiudere insieme questa straordinaria campagna elettorale. Sarà un evento molto importante. Ci saremo io, Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, Virginia Raggi e tutti i portavoce e i candidati del MoVimento 5 Stelle».Lombardi appena ha scoperto di non essere stata nemmeno menzionata nel post di Di Maio l'ha presa malissimo. E alla fine è arrivata l'integrazione: il nuovo post con l'aggiunta del nome di Lombardi.