Neo-responsabili, Berlusconi apre agli esclusi dei 5Stelle

di Mario Ajello e Stefania Piras

«Saremo la calamita per molti». Silvio Berlusconi è convinto di farcela da solo, «il centrodestra avrà la maggioranza e governerà», e tuttavia se i numeri non dovessero essere sufficienti, o per renderli ancora più forti, ha già preparato la possibile soluzione. «Offriamo ospitalità agli espulsi 5 stelle, e da noi avranno l'indennità parlamentare intera. Senza dover più rinunciare a nulla». Parola di Silvio. Il quale ha dato ordine di gettare le...