di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non c’è pace per i supplenti della scuola: anche quando pensano di aver raggiunto l’assunzione, si fa dietrofront e la cattedra non c’è più. E così, per il primo giorno di scuola dopo la pausa natalizia, è già pronto lo sciopero. È un pasticcio senza fine quello che riguarda le aspiranti maestre di scuola materna ed elementare in possesso del solo diploma magistrale: per il Consiglio di Stato il titolo di studio di scuola superiore non è sufficiente per entrare nelle...