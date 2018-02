Partiti ed elettori/Le paure che la politica non capisce o non gestisce

di Sebastiano Maffettone

La campagna elettorale va avanti con pigrizia: piazze vuote, talk show televisivi affollati di attori ma privi di pubblico, nessun litigio per divergenze politiche al bar o sul posto di lavoro. Niente che somigli al festival di Sanremo o al campionato di calcio insomma. I candidati e i loro sponsor politici non sembrano a questo punto essere in grado di cogliere, se non in maniera superficiale, gli umori dei cittadini. Cosa cova sotto la cenere del disinteresse e che cosa si può fare per capire come catturare l’attenzione degli...