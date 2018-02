Ancora minacce per la Boldrini: nuovo fotomontaggio choc su Facebook

Dopo quello in cui la presidente della Camera è ritratta sgozzata, un altro fotomontaggio con protagonista Laura Boldrini, la cui testa è stretta da una sorta di cesoia tenuta in mano da un personaggio col volto insanguinato, è apparso sulla pagina dei Sentinelli di Milano, che avevano segnalato su Facebook il primo post di minacce contro la candidata di LeU. «Giustizia per Pamela Mastropietro barbaramente uccisa e fatta a pezzi - è scritto sul fotomontaggio, da una risorsa nigeriana amica della Boldrini».



«Questa è arrivata sulla nostra pagina stanotte - si legge sulla pagina social dei Sentinelli -. È tempo di maldestri emuli, avvoltoi da social, disperati che provano, dispensando odio in rete, a essere considerati per cinque minuti». Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli, spiega di aver già provveduto a segnalare il post con nome e cognome di chi l'ha scritto alle autorità.

