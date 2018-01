Lombardia, Gori vuole l'alleanza con Liberi e Uguali: «La porta è spalancata»

«Non ci sono motivi di divisione né politici né personali. Quindi la porta non è aperta, è spalancata». Così Giorgio Gori (Pd), dalle colonne di Democratica, auspica un accordo elettorale con Liberi e Uguali per le prossime elezioni regionali in Lombardia. «Credo che sarebbe una cosa difficile da spiegare agli elettori - prosegue - il fatto che in questa regione dove abbiamo l'opportunità di voltare pagina dopo tanto tempo i percorsi siano diversi. Lo dicono anche gli elettori di Liberi e Uguali che sperano che ci sia la capacità di mettere insieme le forze anche perché non ci sono motivi di divisione né politici né personali. Quindi - conclude Gori - la porta non è aperta, è spalancata».

Luned├Č 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA