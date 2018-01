Lombardia, in Regione spuntano sette nuovi gruppi prima del voto

Nel Consiglio regionale lombardo, a poche settimane dalla fine della legislatura, 5 gruppi intendono cambiare nome e simbolo e 2 nasceranno nuovi. L'Ufficio di presidenza del Pirellone ne prenderà atto nella prima riunione in programma, martedì prossimo.



Nel centrodestra la "Lega Lombarda-Lega Nord-Padania" ha chiesto di diventare "Lega-Lega Lombarda-Salvini"; "Maroni presidente-Lombardia in testa" ha chiesto di diventare "Maroni presidente-Lombardia in testa-Lombardia speciale-Autonomia"; "Lombardia Popolare" (ex Ncd) ha chiesto di diventare "Noi con l'Italia-Lombardia" mentre nel centrosinistra "Insieme per la Lombardia" (ex Sel) ha chiesto il cambio in "Lombardia progressista-Sinistra per Gori" e il "Patto Civico" nato a sostegno della candidatura a governatore di Umberto Ambrosoli alle scorse elezioni ha chiesto la denominazione "Gori presidente", entrambi quindi con il nome del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni, Giorgio Gori.



I nuovi gruppi invece saranno "Civica popolare" con parte degli ex Ncd e "Obiettivo Lombardia per le autonomie con Gori", con parti del Pd. Tutti i gruppi presenti in Regione sono esentati dall'obbligo di raccolta firme per presentarsi alle regionali.





Venerdì 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



