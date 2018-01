Accuse di De Girolamo: bagarre in Campania

di Emilio Pucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'unico obiettivo di Berlusconi è portare il centrodestra alla vittoria. Lo amareggiano le polemiche interne a FI, tanto che è stato costretto ad imporre il silenzio per mettere fine alla faida campana nata dopo il duro j'accuse di Nunzia De Girolamo ai dirigenti locali. «Un danno di immagine al partito, una sceneggiata che ci può penalizzare in termini di voti», la reazione severa dell'ex premier che però dopo il via libera alle liste pensa già ad altro. Mentre nella Campania azzurra...