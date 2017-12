Il discorso del presidente Mattarella/ Gentiloni: «Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni»

I commenti al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Gentiloni

«Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #GraziePresidente». Lo afferma il premier Paolo Gentiloni commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella che ha raggiunto in serata con una telefonata.





Grasso

«Il Presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella trappola di un eterno presente. Un sentimento che porta ad ignorare il passato e a oscurare l'avvenire: si tratta di un pericolo estremamente reale in questo momento della nostra storia, non solo nel nostro Paese. Dobbiamo affrontarlo, come afferma il Presidente Mattarella, ricordando che la democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro». Così il Presidente del Senato, Pietro Grasso, commentando il messaggio del Capo dello Stato.



Boldrini

«Ancora una volta il Presidente Mattarella sa trovare parole che fanno bene alla nostra democrazia e nelle quali tutti possono riconoscersi e sentirsi coinvolti. Il suo appello al voto nelle imminenti elezioni ci ricorda che la vitalità delle istituzioni rappresentative non è garantita o scontata per sempre, ma dipende anche dalla partecipazione di ognuno». Così la Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini .



Finocchiaro

«Consapevolezza e orgoglio di guidare un paese solido e in ripresa, fiducia nel futuro, nell'Italia e negli italiani, il valore della democrazia e della partecipazione, il lavoro come priorità. Ringrazio il Presidente Mattarella per la lucidità e la forza del suo messaggiò. Così la ministra per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.



Renzi

«Un discorso bello e condivisibile. Il Presidente della Repubblica ha accompagnato con equilibrio e senso delle istituzioni questa fase e a lui va il sentito ringraziamento mio e di tutto il Partito Democratico». Così Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico.

Martina

«Siamo grati al Presidente Sergio Mattarella per la sua costante guida sempre in ascolto, salda e autorevole. Anche i pensieri per il nuovo anno che ha voluto rivolgere questa sera agli italiani sono un riferimento essenziale per noi tutti, a partire dalle sue riflessioni sulla missione autentica e fondamentale della politica. Guardiamo al 2018, carico di nuove sfide, con fiducia. Assicuriamo il nostro impegno, umile e appassionato, per un nuovo protagonismo di giovani e donne, per il lavoro, la coesione sociale e territoriale, la tutela dei più deboli, il rispetto reciproco. Assicuriamo il nostro impegno perché la comunità nazionale sia sempre più unita e solidale nella prospettiva fondamentale del progetto europeo». Così il vicesegretario del Partito Democratico Maurizio Martina.



Brunetta

Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un augurio condivisibile ed equilibrato. Che le elezioni del 2018 siano partecipate, che ci sia un grande bagno di democrazia, e che il Parlamento sappia esprimere una maggioranza in grado di governare». Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Noi siamo certi che ci sarà un forte governo di centrodestra, con la guida responsabile di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi. Vinceremo con proposte concrete e realizzabili, così come auspicato dal Capo dello Stato, intervenendo con decisione per riformare, tra le altre cose, il mercato del lavoro distrutto dal Jobs Act di Renzi. Siamo pronti - conclude Brunetta - a raccogliere la sfida. Siamo pronti a governare il Paese. Dopo gli anni bui della sinistra al potere è giunta finalmente l'ora di guardare al futuro con speranza e ottimismo. Il 4 marzo 2018 è ormai vicino».

Gasparri

«Un ruolo da arbitro e da garante quello che il Presidente della Repubblica si è giustamente ritagliato nel suo messaggio di fine anno, rimettendosi alle scelte che gli elettori finalmente tra qualche settimana potranno fare grazie alla nuova legge elettorale, omogenea per i due rami del Parlamento come lo stesso Mattarella aveva auspicato». Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI), vicepresidente del Senato. «Le sue parole di saggezza e di richiamo ai principi della Costituzione e al ruolo decisivo delle nuove generazioni, di cui Mattarella invoca una più ampia partecipazione alla vita politica e democratica, fanno però rilevare alcuni dei problemi principali della nostra agenda. Mattarella, pur nella sua prudenza, non ha potuto non evidenziare per quanto riguarda le zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto difficoltà e lacune nell'opera di ricostruzione. Questo monito - conclude Gasparri - dovrebbe far riflettere chi doveva fare e non ha fatto ed ha lasciato migliaia di italiani, anche in questo periodo di festività, in condizioni di grave abbandono».