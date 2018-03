Elezioni, Roberto Formigoni resta fuori dal Parlamento

LEGGI ANCHE:

Elezioni2018, gli eletti a Roma nei collegi uninominali

LEGGI ANCHE:

Elezioni 2018, Passano Paolo Gentiloni e Boschi, non ce la fanno D'Alema e Minniti

Roberto Formigoni non ce l'ha fatta a tornare in Parlamento. L'ex governatore della Lombardia, ed ormai ex senatore, era candidato nel plurinominale a Milano, Monza-Brianza e Bergamo-Brescia, per Noi con l'Italia (Nci), che non ha però raggiunto la soglia del 3%. Sono invece stati eletti, sempre per Nci ma nell'uninominale, l'ex ministro Maurizio Lupi e il coordinatore regionale del partito Alessandro Colucci.