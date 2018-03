Elezioni 2018, Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna, sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena

Paolo Gentiloni verso la vittoria nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier si attesta al 41,94% contro il 30,93 di Luciano Ciocchetti, mentre Angiolino Cirulli (M5S) è al 16,79%.



Per quanto riguarda il Pd, a Firenze Matteo Renzi al 43,5% con ampio distacco sul candidato del centrodestra Alberto Bagnai, al 24,5.



Dovrebbe aver vinto al sfida di Bologna Pier Ferdinando Casini, al 33,54%, seguito da Elisabetta Brunelli (centrodestra) al 28,70%. Michela Montecchi (M5S) è al 26,08, mentre Vasco Errani di Liberi e Uguali si ferma al 7,21%.



Manca ancora una decina di sezioni da scrutinare (550 su 564), ma è confermata la sconfitta di Massimo D'Alema nel suo collegio storico salentino di Nardò dove corre per l'uninominale al Senato per Leu. Per lui la percentuale si ferma al 3,9%, poco sopra la media regionale presa dal partito di Grasso, ed è ultimo tra i candidati. Nel collegio vince, come quasi ovunque in Puglia, il candidato del M5s, Barbara Lezzi (39.84%), secondo è il candidato del centrodestra, Luciano Cariddi (35,17%), e terza la candidata del centrosinistra, Teresa Bellanova, viceministro uscente del Pd che ha ottenuto il 17.4%.



Sembra infine spuntarla Pier Carlo Padoan a Siena. Il ministro dell'Economia si attesta al 36,18% contro il 32,48% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22,29% di Leonardo Franci (M5S).

Lunedì 5 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03



